Soverato – In fiamme tre autobus in sosta, molti danni nessun ferito

Un incendio, sulle cui cause non si hanno informazioni precise, ha coinvolto tre autobus in Via Trento e Trieste a Soverato. Due mezzi sono andati completamente distrutti il terzo ha subito danni alla parte posteriore.

Sul posto sono prontamente arrivate squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato, Chiaravalle Centrale e autobotte della sede centrale di Catanzaro.

Gli autobus al momento dello scoppio delle fiamme si trovavano in sosta presso l’autostazione. Fortunatamente, oltre al comprensibile panico, non ha provocato danni alle persone presenti sul posto.