Soverato inaugura il XXXI Anno Accademico dell’Università Popolare: un omaggio a Tonino Fiorita

La Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” di Soverato si prepara all’inaugurazione del suo XXXI Anno Accademico 2025/2026 con un evento di particolare rilevanza che celebra la memoria di Tonino Fiorita, figura chiave della comunità locale.

​L’appuntamento è fissato per Venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

​Il cuore della cerimonia sarà l’omaggio a Tonino Fiorita, intitolato significativamente “UNA VITA PER LA COMUNITÀ”. L’evento mira a ripercorrere e celebrare il contributo che Fiorita ha dato alla crescita civile, sociale e culturale della città. Si ricorda che Antonio Fiorita è noto anche per aver curato un’importante collezione di immagini storiche di Soverato, testimoniando un profondo legame con la storia locale.

​La relazione principale sarà tenuta dal Prof. Ulderico Nisticò, noto e stimato storico, docente e autore di numerosi saggi sulla storia e la cultura calabrese e soveratese. Il professor Nisticò garantirà un approfondimento autorevole sulla vita e l’opera di Fiorita.

​L’Università Popolare della Terza Età, un’istituzione vitale per Soverato e per la diffusione del sapere e l’aggregazione, apre così il suo trentunesimo anno di attività, confermando il suo ruolo di promotore di incontri e dibattiti culturali.