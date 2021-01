Soverato, incontro Commissione Covid con rappresentanti Scuola primaria: nota di un gruppo di genitori

Riceviamo e pubblichiamo:

Come tutti abbiamo avuto modo di apprendere attraverso comunicazioni istituzionali e non, nelle ultime settimane, la Città di Soverato si è dotata, di un ORGANO importante, ossia la COMMISSIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA, per cercare di garantire al meglio la presenza e la sicurezza dei nostri figli a scuola, in questi tempi difficili per via del covid-19.

Quest’organo deve lavorare sul territorio per cercare di risolvere e migliorare tutte le criticità collegate al COVID-19, con il solo fine di contrastarne la diffusione: la sicurezza nelle nostre scuole era ed è uno dei punti cardine del lavoro di tale commissione, lavoro che deve essere svolto in sinergia tra tutte le parti e gli enti della nostra città, Comune, Dirigenza scolastica e Consiglio d’Istituto. In tal senso, e per garantire e rappresentare al meglio le esigenze, le domande e i dubbi dei genitori, ieri la Commissione ha convocato una riunione invitando tutte le parti, magari in modo non formale, ma va da se che in questo momento il buon senso dovrebbe prevalere sulla forma, proprio per trovare le giuste strategie, al fine di gestire la situazione in questo momento delicato, e per rispondere a tutte le domande e dubbi di cui la componente genitori del consiglio d’ Istituto (o almeno una parte di essa) si era fatta portavoce.

Alla luce della bonarietà dell’azione, della straordinaria opportunità data alla città che finalmente può avere una voce, e dell’importanza del lavoro di squadra, per meglio affrontare un momento così delicato, al fine di poter rassicurare tutti i genitori emerge forte ed inspiegabile L’ASSENZA DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA dell’IC SOVERATO I a tale incontro.

Nessuno, e sottolineiamo nessuno della Dirigenza o chi ne fa le veci, pur essendo stati invitati ed avendo garantito la presenza, ha ritenuto importante partecipare alla riunione, lasciando di fatto numerosi dubbi alle tante domande.

Non si dica che si intende strumentalizzare tale situazione, non importa a nessuno, e d’altronde ognuno ha la propria coscienza e la propria testa da poggiare sul cuscino la sera, certo è, che ora, in questo preciso momento storico, vista l’opportunità offerta bisognava avere il coraggio, la professionalità e la determinazione di parlare di collaborare di provare a gestire tutti insieme questa situazione emergenziale. Va da sé che a questo punto la Dirigenza scolastica dell’ IC Soverato Primo non ravvisa alcun tipo di problema, aggiungiamo beati loro (tanto i figli sono i nostri), e vista tanta tranquillità e serenità in tal senso auspichiamo che la nostra amata DS ci metta al corrente e ci dia finalmente le risposte ai tanti dubbi che in ogni maniera in questi mesi i genitori le hanno fatto pervenire. Emerge fortissima una mancanza totale di rispetto per la commissione, l’ente e ultima ma non ultima la popolazione scolastica.

Auguriamo tante buone cose e buon lavoro (anche se in questo caso è un vero e proprio eufemismo!)

UN GRUPPO DI GENITORI ESASPERATI