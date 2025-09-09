Soverato, indecente far defecare i cani in Piazza Maria Ausiliatrice

Nei giorni scorsi ho fatto presente alla comunità Soveratese indirizzando l’invito anche all’assessore all’ambiente, quanto sia indecente far defecare i cani nelle aiuole verdi di detta piazza, dove nei pomeriggi decine di bambini giocano inconsapevoli della sporcizia anche infettiva che calpestano.

Molti hanno risposto trovandosi pienamente d’accordo con me, ma dal comune nessuno ha mosso un dito e proprio questa mattina una signora con una bambina di circa otto anni a portato un grosso cane su l’aiuola a fare i suoi bisogni, che comunque ha raccolto e gettati nei cesti dei rifiuti, quando le ho fatto notare che i bambini giocano su quell’erba, mi ha guardato con disprezzo e senza proferire parola se ne è andata.

Domanda lecita, ma esiste in comune qualcuno che si occupa dell’ambiente?

Se si, cosa ci vuole a mettere dei cartelli di divieto?

Grazie e speriamo bene.

Cordiali saluti

Mario Luzzi