Soverato – Iniziati i lavori di riqualificazione del Corso Umberto I

Sono iniziati oggi i lavori sul Corso Umberto I. Un progetto che cambierà il volto della principale via cittadina che Soverato attende da sempre per rilanciare il settore commerciale ma anche per abbattere le barriere architettoniche che fino a oggi hanno limitato la libertà delle persone con disabilità.

Il nuovo progetto segue gli spunti contenuti nel progetto vincitore di un concorso di idee bandito dal Comune. Un progetto che aveva disegnato il volto del nuovo corso come un lungo boulevard costeggiato da isole di relax immerse nel verde.

*Foto PdStudiodesign