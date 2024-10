Soverato – Inizio del Nuovo Anno Oratoriano

Con l’inizio dell’autunno, anche il nostro oratorio propone una ricca proposta di incontri e momenti di crescita insieme. Come ogni anno, bambini, ragazzi, famiglie e catechisti si preparano a vivere un percorso di fede, condivisione e divertimento che ci accompagnerà nei prossimi mesi. Tra catechismo, nuovi laboratori e incontri di formazione, l’oratorio continua a essere il cuore pulsante della comunità, un luogo in cui non si coltiva solo la fede, ma anche l’amicizia e il senso di appartenenza.

Catechismo per le Elementari: 3ª, 4ª e 5ª Classe

Uno dei momenti più importanti del percorso oratoriano è il catechismo, in cui i bambini di 3ª, 4ª e 5ª elementare si preparano a scoprire sempre di più l’amore di Dio e la bellezza della vita cristiana. Attraverso attività coinvolgenti, giochi e riflessioni guidate, i piccoli imparano a conoscere Gesù i valori del Vangelo così da metterli in pratica nella loro quotidianità.

Formazione (Catechismo) per le Medie: 1ª, 2ª e 3ª Media in Preparazione alla Cresima

Per i ragazzi di 1ª, 2ª e 3ª media, l’oratorio rappresenta un tempo di formazione ancora più profonda, con l’obiettivo di prepararsi alla Cresima, il sacramento che conferma il loro cammino di fede.

Gli incontri di formazione per i ragazzi delle medie saranno articolati in momenti di riflessione, condivisione preghiere e gite, sempre affiancati da attività pratiche e dinamiche.

Ci saranno anche incontri formativi per le fasce superiori.

Nuovi Laboratori: Creatività e Coinvolgimento

La novità di quest’anno riguarda soprattutto l’introduzione di nuovi laboratori rivolti a tutte le fasce d’età. Questi spazi creativi permetteranno ai bambini e ai ragazzi di esprimere le loro emozioni, idee e riflessioni.

Un Cammino da Vivere Insieme

L’inizio del nuovo anno oratoriano è sempre un momento di grande entusiasmo, sia per chi ritorna dopo la pausa estiva sia per chi si avvicina per la prima volta a questo ambiente accogliente e stimolante. Le attività proposte non hanno solo lo scopo di formare e educare, ma anche quello di creare legami, consolidare amicizie e rafforzare il senso di comunità.

Che tu sia un bambino, un adolescente o un adulto, l’oratorio salesiano di Soverato ti aspetta con gioia per vivere insieme un anno ricco di esperienze significative e momenti di condivisione. Aperti per le iscrizioni dal Martedì al Sabato dalle 16:30 alle 20:00

Non mancate!