Soverato, Intelligenza Artificiale e professioni sanitarie 

Convegno Nursind su opportunità, rischi e responsabilità nell’uso dell’IA nella sanità

Il professor Francesco Pungitore e la dottoressa Antonella Drosi (nella foto) sono i responsabili scientifici del convegno su “Intelligenza artificiale e professioni sanitarie: opportunità, rischi e responsabilità” che si terrà a Soverato il 3 gennaio 2026 presso la Sala Consiliare Comunale di Piazza Maria Ausiliatrice.

L’iniziativa è organizzata dal sindacato Nursind ed è accreditata con 6 crediti ECM per i professionisti sanitari. È destinata a tutte le professioni e si pone l’obiettivo di promuovere una comprensione critica e aggiornata del ruolo dell’IA nella pratica clinica, nella gestione del paziente e nelle competenze digitali degli operatori sanitari.

Il convegno si svolgerà nell’arco della mattinata, a partire dalle ore 8 e fino alle 14, con un programma strutturato per stimolare confronti interdisciplinari e approfondire aspetti pratici ed etici dell’intelligenza artificiale applicata alla sanità.

Il panel dei relatori è accuratamente costruito per offrire una lettura interdisciplinare dell’impatto dell’IA in sanità. Le competenze messe in campo coprono infatti l’ambito clinico, infermieristico, formativo ed etico-professionale, restituendo una visione integrata e coerente con gli obiettivi ECM dell’evento.

Il professor Pungitore, docente di Psicologia e formatore in intelligenza artificiale, nonché Direttore tecnico dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, è chiamato a sviluppare il nodo centrale del convegno: i rischi, i limiti, le questioni etiche e le responsabilità professionali connesse all’uso dell’IA.

Il suo intervento si colloca in un’area cruciale, quella della consapevolezza professionale, ponendo l’accento sulla necessità di un utilizzo critico, supervisionato e umanocentrico delle tecnologie intelligenti in ambito sanitario.

Sul versante clinico, il contributo del dottor Giuseppe Quintieri offrirà un inquadramento concreto delle applicazioni dell’intelligenza artificiale nella pratica medica. Medico specializzando in Malattie dell’Apparato Digerente presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro e dirigente medico in formazione presso l’U.O. di Medicina d’Urgenza dell’A.O.U. “Renato Dulbecco”, Quintieri affronterà il tema dell’IA in gastroenterologia.

Un altro ambito di forte rilevanza è quello della diabetologia pediatrica, rappresentato dal dottor Felice Citriniti, dirigente medico e responsabile della SOS di Diabetologia Pediatrica presso l’A.O.U. “Renato Dulbecco” di Catanzaro.

Il suo intervento si concentrerà sull’uso dell’intelligenza artificiale nel diabete giovanile, analizzando le applicazioni già operative e le prospettive future in termini di monitoraggio, personalizzazione delle terapie e miglioramento della qualità di vita dei pazienti più giovani.

A completare il quadro interdisciplinare, l’intervento della dottoressa Luigia Milano, infermiera esperta in diabetologia, formatrice e tutor OSDI con oltre venticinque anni di esperienza nella formazione sanitaria a livello nazionale e internazionale. Il suo contributo metterà in luce la centralità della professione infermieristica nel nuovo ecosistema digitale.

Il coordinamento e la moderazione dei lavori sono affidati al dottor Giuseppe Pipicelli, già dirigente medico dell’U.O.C. di Diabetologia e Dietologia dell’ASP di Catanzaro e componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale. Il suo ruolo garantisce continuità e rigore scientifico al dibattito, facilitando il dialogo tra le diverse competenze professionali coinvolte e mantenendo il focus sugli obiettivi formativi ECM. Informazioni sui profili social Nursind Catanzaro.