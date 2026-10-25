Soverato, invito al Corso di storia dell’unificazione italiana

L’Università della Terza età di Soverato inizia i suoi corsi regolari con quello di Storia dell’unificazione italiana 1734-1871, tenuto da Ulderico Nisticò.

L’attività ospitata dalla Ragioneria in via Amirante, si svolge ogni lunedì, a partire dal prossimo 26, alle ore 17. I corsi sono riservati ai soci iscritti.

“Si tratta, dice Nisticò, di liberare la narrazione storiografica di quel periodo da ogni retorica ormai datata di due secoli, e da ogni reinvenzione dei fatti e dal giudicare senza conoscere. Il corso consisterà esattamente nei fatti, con i due “occhi della storia” secondo il Vico: geografia e cronologia”.

“Si esporranno – conclude Nisticò – i molti, e spesso complessi e contraddittori eventi dal XVIII secolo, all’epoca giacobina e napoleonica, alle ideologie unitarie, agli avvenimenti del 1848-9, a quelli del 1859-61 e 1866 e 1871, evidenziando quanti sostennero, sebbene in modi diversi, la necessità dell’unificazione, e quanti vi si opposero e perché”.