Soverato – Istituita la navetta turistica “Hyppo Bus”

Il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, con un post su Facebook annuncia l’istituzione di una navetta turistica:

“Finalmente anche la Città di Soverato avrà la sua navetta che condurrà turisti e visitatori alla scoperta dei tanti luoghi di interesse della nostra Città come ad esempio: Pietà del Gagini, Giardino Botanico, Soverato Antica, Grotticelle Sicule e tanto altro”.

“Grazie a Daniele Rossi e la Camera di Commercio di Catanzaro – continua – per il contributo economico e per aver creduto nel progetto.

Grazie alla collaborazione dell’associazione commercianti. Grazie all’autofficina Zaro.

Grazie al prof. Ulderico Nisticò per aver accettato di fare da guida.

Infine grazie ad Emanuele Amoruso per aver ideato e coordinato le attività”.

“Soverato continua a crescere nei servizi offerti al turismo per migliorare l’accoglienza e l’ospitalità”.