Soverato, l’11 maggio “Giornata rotariana del patrimonio culturale”

Il club presieduto da Francesca Catuogno consegnerà il premio “Rotary” .

La “Giornata rotariana del patrimonio culturale” si festeggerà anche a Soverato il prossimo 11 maggio. Sarà l’occasione per presentare i risultati di un interessante progetto promosso dal Rotary Club locale nell’ambito dell’annualità 2018-19. Si parlerà, in particolare, delle facciate liberty di Soverato. A partire dalle ore 10.30, presso la sala conferenze dell’Istituto tecnico “Malafarina”, il programma si aprirà con gli indirizzi di saluto dell’avvocato Francesca Catuogno, presidente del Rotary Club di Soverato, e del sindaco Ernesto Alecci. Con la partecipazione del regista Maurizio Paparazzo e dello storico Ulderico Nisticò, verranno presentati i lavori svolti sul tema oggetto dell’iniziativa dagli studenti degli istituti Maria Ausiliatrice (con la guida del prof. Pellegrino), del tecnico “Calabretta” (con la guida del prof. Bove) e del tecnico “Malafarina” (con la guida del prof. Pisano).

Seguirà la proiezione di alcuni cortometraggi realizzati dalle diverse classi e la premiazione dell’elaborato vincitore del premio “Rotary” per la cultura. Concluderà i lavori l’assistente del Governatore del Distretto Rotary 2100, Franco Petrolo. “Lo scopo del progetto – spiega la presidente Catuogno – è stato quello di promuovere una maggiore conoscenza del territorio di appartenenza perché senza il sostegno della conoscenza storica non c’è divenire, né per l’individuo, né per la società. I ragazzi sono stati chiamati a realizzare dei cortometraggi, uno per ogni classe partecipante, di massimo dieci minuti.

Un momento creativo e di condivisione, dove tutti hanno potuto lavorare alla promozione del bene culturale studiato non solo descrivendone le caratteristiche oggettive, risultanti dalle rilevanze storiche acquisite, ma anche arricchendone i particolari mediante la suggestione della musica, della fotografia, del racconto, eventualmente anche di qualche leggenda”.