Soverato, l’11 maggio la Giornata del Neurosviluppo: un appello concreto per il futuro dei bambini

Soverato si prepara a vivere una giornata intensa e significativa. L’11 maggio, in occasione della Giornata Nazionale del Neurosviluppo, l’Associazione Sole Soverato promuove un evento che punta non solo a informare, ma a lasciare un segno concreto sul territorio.

Al centro dell’iniziativa, il lavoro prezioso del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, una realtà che ogni giorno affianca bambini e famiglie in percorsi delicati e complessi, ma che troppo spesso resta nell’ombra, senza il giusto riconoscimento.

Da oltre un anno, l’Associazione Sole Soverato ha scelto di accendere i riflettori su questo servizio, sostenendone il valore e raccogliendo le esigenze di chi lo vive quotidianamente. Un impegno che oggi si traduce in una proposta chiara e concreta.

Proprio durante la giornata dell’11 maggio, infatti, l’associazione intende rivolgere un appello diretto all’Amministrazione comunale e alla Regione Calabria: individuare spazi comunali dismessi da destinare al servizio di neuropsichiatria, per garantire ambienti più adeguati e funzionali.

Tra le ipotesi avanzate, anche quella dell’ex acquario comunale, simbolo di un patrimonio cittadino che potrebbe tornare a vivere con una nuova funzione sociale.

Il programma della giornata prevede un convegno nella mattinata con la partecipazione di specialisti del settore, seguito nel pomeriggio da attività aperte al pubblico sul lungomare, tra cui laboratori sensoriali e momenti di condivisione.

Un evento pensato per coinvolgere l’intera comunità e per lanciare un messaggio chiaro: il benessere dei bambini e il supporto alle famiglie devono essere una priorità. Perché ci sono lavori che non fanno rumore, ma che cambiano vite. E Soverato, l’11 maggio, è pronta ad ascoltarli.