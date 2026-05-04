Soverato, la cultura va in scena: la Compagnia della Terza Età presenta “Al contadino fai sapere…”

Proseguono con successo gli appuntamenti della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”. Nel quadro del XXXI Anno Accademico (2025/2026), la città di Soverato si appresta a ospitare un nuovo evento di grande richiamo all’interno della rassegna degli “Incontri Culturali del Venerdì”.

L’appuntamento è fissato per venerdì 8 maggio 2026, alle ore 18:00, nella prestigiosa cornice della Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

Protagonista della serata sarà la Compagnia della Terza Età, che porterà in scena la lettura teatrale plurilingue dal titolo emblematico: “Al contadino fai sapere….”. L’opera promette di essere un viaggio suggestivo tra idiomi e tradizioni, capace di unire la profondità della parola recitata alla vivacità del confronto interculturale, valorizzando l’esperienza e il talento dei componenti della Compagnia.

L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale, sottolinea ancora una volta il ruolo centrale della Libera Università Popolare come motore di socializzazione e stimolo intellettuale per l’intera comunità. Attraverso il teatro e la lettura, l’associazione guidata dallo spirito di Cassiodoro continua a promuovere l’invecchiamento attivo e lo scambio culturale come strumenti di crescita collettiva.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare a questo momento di condivisione artistica e umana.