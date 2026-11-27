Riparati il vetro e la statua danneggiata un mese fa, ma la riflessione si sposta sul disagio personale: «Condannare un gesto è giusto, ma cercare di salvare una persona è ancora più importante»

​SOVERATO – La Madonnina è tornata al suo posto, protetta da un nuovo vetro e illuminata da una luce rinnovata, ma la vicenda legata all’atto vandalico avvenuto circa un mese fa tra corso Umberto e via Dalmazia ha preso una piega inattesa. A raccontarlo, affidando a un lungo intervento pubblico il bilancio di queste settimane, è il professor Giuseppe Pisano, che ha deciso di andare oltre la rabbia iniziale per lanciare un appello alla solidarietà e all’aiuto concreto.

​Tutto era iniziato circa un mese fa, quando la nicchia che da decenni custodisce l’immagine sacra era stata infranta e la statua aveva riportato diversi danni, in particolare sul mantello. «Non nascondo che, quando ho visto il vetro divelto e la bella immagine della Madonna fuori dal suo posto, sapendo che qualcuno aveva compiuto volontariamente quel gesto vandalico, ho provato una rabbia fortissima», ammette Pisano, ricordando l’istinto iniziale e il timore di una reazione violenta se si fosse trovato lì in quel momento.

​In un primo tempo si era ipotizzata una matrice religiosa, ma in breve tempo è emersa un’altra realtà. L’autore del gesto non è uno sconosciuto animato da intenti ideologici, bensì una persona del posto, conosciuta sin dall’adolescenza e descritta come buona, generosa e mai violenta verso altri, oggi però alle prese con una condizione personale e di salute molto difficile, segnata dall’isolamento e dalla difficoltà a seguire con regolarità terapie e farmaci.

​Subito dopo l’accaduto, Pisano si è rivolto a un amico che già in passato aveva curato l’illuminazione della nicchia. Con il supporto di un’altra persona, il vetro è stato sostituito, la statua è stata ricollocata e l’interno della nicchia è stato dotato di un nuovo impianto luminoso, «ancora più bello del precedente».

​Il senso dell’intervento del docente, però, non è quello di alimentare indignazione o puntare il dito. «Nasce, al contrario, da una riflessione che abbiamo condiviso io e il mio amico, che preferisce rimanere anonimo», spiega Pisano, richiamando il messaggio della Regina della Pace e la scelta di provare a tendere una mano prima che la situazione possa peggiorare ulteriormente.

​Nel racconto trova spazio anche un confronto diretto tra Pisano e l’uomo che ha compiuto il danneggiamento. Un incontro da cui è emerso un senso di rammarico: l’uomo avrebbe riferito di essere stato molto arrabbiato quella sera, con l’intenzione di rivalersi su un’altra persona, finendo per sfogare la rabbia sulla nicchia e sulla statua, e di aver persino pensato di tornare per riparare il danno. Pisano si è attivato contattando una struttura sanitaria non lontana da Soverato e offrendosi di accompagnarlo di persona a un colloquio per un eventuale percorso di accoglienza e cura gratuito. A una prima apertura ha fatto seguito, negli ultimi giorni, una maggiore chiusura e qualche esitazione anche nel dialogo.

​Nonostante le difficoltà, l’intento resta quello di non mollare. «La Madonnina è tornata al suo posto, il vetro è stato riparato e la luce è tornata ad illuminare quella piccola nicchia», conclude Pisano, invitando chi crede e chi ha a cuore la comunità a non limitarsi alla condanna o alla rabbia, ma a pregare e a contribuire affinché una persona in difficoltà non venga lasciata sola: «Perché condannare un gesto è giusto, ma cercare di salvare una persona è ancora più importante».