Soverato, la prontezza dei vicini salva la vita della nonnina

Soverato, Via indipendenza, è domenica mattina e la Sig.ra C.R., nonnina di 92 anni, sta preparando il pranzo. Qualcosa però non va come sempre, forse qualcosa versa fuori dalla padella, prende fuoco, le fiamme raggiungono subito la cappa della cucina.

Si forma immediatamente un forte fumo, la nonnina si spaventa e grida, le urla vengono udite dai vicini che, con lodevole prontezza, entrano in casa, mettono immediatamente in salvo la nonna e chiamano i Vigili del Fuoco.

Sul posto giunge tempestivamente la squadra n. 8 dei Vigili del Fuoco di Soverato che subito spegne l’incendio. Successivamente giungono l’ambulanza e i Carabinieri.

La nonnina è stata ricoverata in codice verde per tranquillità. Questo è uno di quei casi dove non si può fare a meno di apprezzare il buon vicinato, attento e con un ammirevole senso civico al punto di salvare una vita.

Maria Luisa Iezzi