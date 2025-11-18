Soverato, la risposta di Azzurra Ranieri al caro Concittadino che anima il dialogo

Caro Concittadino, ho letto con molta attenzione i tuoi interventi e sono finalmente entusiasta di percepire la voglia di partecipare.

È un contributo che apprezzo e in cui ripongo tutta la mia stima e quella utopica fiducia che mi contraddistingue, finalmente qualcuno riporta al centro un tema fondamentale: il valore del confronto, delle idee e del rispetto reciproco.

Ritengo estremamente importante che qualcuno, da cittadino, senta oggi, finalmente, l’esigenza di richiamare Soverato alla dialettica politica, all’espressione libera dei pensieri, al coraggio di esporsi senza timore.

E chiaramente, condivido pienamente l’invito a non trasformare il dissenso in attacco personale, visto che ne sono stata vittima e capro espiatorio

Proprio per questo, sento di aggiungere una riflessione, non in contrapposizione, ma in continuità con quanto scritto.

È vero: Soverato ha bisogno di più voci.

Ma non posso nascondere che chi ha provato a portare una voce diversa in passato ha pagato un prezzo altissimo.

Non lo dico per polemica, né per rivendicare meriti: lo dico perché è la realtà documentata degli ultimi anni, che non possiamo ignorare proprio nel momento in cui chiediamo maggiore libertà espressiva.

Quando sono rimasta l’unica opposizione, già nella mia prima legislatura, dopo una frattura interna della Minoranza ( …?), il clima non fu quello pacato che oggi auspichiamo.

Non ricevetti confronti sulle idee, ma un’ondata continua di attacchi personali, offese, insinuazioni, delegittimazioni.

Con molta evidenza continuarono fino a qualche mese fa.

Non ho mai cancellato nulla, neppure sulle pagine social: tutto è ancora lì, perché ho sempre creduto nella trasparenza e nella responsabilità pubblica, e nella necessità che tutto rimanga chiaro ed impresso.

Eppure, nonostante quel clima duro, ho continuato a proporre contenuti concreti e progetti per la città:

Sono stata la prima, che ha percepito l’avvento di una forte crisi, e proposi un piano commercio per modernizzare il tessuto economico,

Parlai di modelli di gestione dei rifiuti applicati in realtà virtuose come Bolzano, Trento, Santa Margherita Ligure, ne fornii i progetti, in virtù di conoscenze fuori Regione.

Non posso dimenticare la battaglia per evitare la mattanza dei Pini, piansi vedendo file di tronchi “vivi” impilati per essere portati chissà dove.

Chiesi, senza essere ascoltata, la tutela del verde pubblico e delle spiagge libere.

Sollevai la questione dell’aggio della C&C,la carenza di un catasto tributario aggiornato, l’analisi dei contratti comunali che gravano sulle casse della città.

Ho combattuto per evitare lo sversamento dei reflui in mare e per ovviare agli autospurgo in moto continuo.

Non porto queste cose come rimprovero, ma come memoria.

E a questa memoria aggiungo un aspetto personale, che raramente ho raccontato.

Per sette anni ho messo completamente a disposizione la mia persona, la mia istruzione, la mia conoscenza e la mia caparbietà.

Ho dedicato tempo che sottraevo al mio lavoro, alla mia famiglia, ai miei affetti.

Ho continuato anche quando il dolore per la perdita di mio padre mi lacerava e le responsabilità aumentavano a dismisura.

Eppure, in tutto questo, non ho mai ricevuto una parola di riconoscenza.

Solo fango.

Sono stata dipinta come portatrice di chissà quale interesse personale.

Ma quale interesse avrei potuto mai avere?

Se avessi cercato vantaggi, avrei scelto il silenzio: il silenzio e l’assenso mi avrebbero garantito tutto, in un tessuto come quello di Soverato e in quel Comune..

Io invece ho fatto causa per un diritto, consapevole che sarebbe stato più comodo stare zitta.

Ho persino fatto pagare alla mia azienda l’onta di avere una titolare impegnata in politica a Soverato.

Qualcuno mi ha accusato di desiderare visibilità.

Eppure il mio nome attraversa il globo per motivi ben diversi e più importanti della politica locale: da sempre cerco riservatezza, non clamore.

Ma con me era facile fare rumore: i giornali chiedevano una mia dichiarazione per creare titoli, e dunque ero un bersaglio comodo.

Qualche giorno fa ho persino letto del mio “flop”.

Ma un flop non è di chi tenta, di chi si espone, di chi mette la faccia.

Il flop, semmai, appartiene a chi non fa nulla, a chi non rischia mai, a chi aspetta il carro dei vincitori per salirci sopra all’ultimo minuto.

Oggi, quindi, accolgo con rispetto e serenità l’invito dell’autore anonimo: Soverato ha bisogno di tornare a confrontarsi, a dialogare, ad ascoltarsi.

Ma per farlo dobbiamo riconoscere anche ciò che è stato.

Perché senza memoria non c’è futuro.

Perché le idee devono circolare.

E la memoria anche.

Senza rabbia, senza rancore, ma con la dignità di chi non ha mai smesso di credere nel dialogo vero.

E mentre oggi si parla – finalmente – di confronto, di pluralismo, di coraggio civile, io non posso che guardare a questa città con lo stesso sentimento che ho sempre avuto: un amore ostinato, a volte faticoso, ma mai vacillante.

Soverato è una città che sa essere grande, quando vuole.

Una città che ha talento, energia, intelligenze vive, cuori generosi.

Una città che merita molto più di ciò che ha ricevuto negli ultimi anni: merita ascolto, merita visione, merita impegno sincero, non di facciata.

Io, per parte mia, continuerò a esserci.

Non come candidata, non come avversaria, non come bandiera di nessuno.

Continuerò a esserci come donna, come cittadina, come imprenditrice, come figlia di questa terra, che non ha mai smesso di credere nel valore della verità e del dialogo.

Sarò presente con la stessa determinazione con cui ho affrontato gli anni più duri, ma con la libertà nuova di chi non deve temere per troppe inutili vessazioni.

Perché alla fine, la politica passa.

Le stagioni cambiano.

Le amministrazioni si alternano.

Ma il dovere morale di custodire la dignità resta. E resta, soprattutto il dovere di mantenere la dignità di una comunità.

Ed è questo, oggi, che mi interessa proteggere, non solo la mia immagine, la mia persona, la mia famiglia, il mio impegno il mio nome.

Ma la possibilità che, un domani, chiunque voglia proporre un’idea per Soverato possa farlo senza paura, senza fango, senza dover sacrificare se stesso per il bene comune.

Severamente, profondamente, ostinatamente, io continuerò a credere in questa città.

Perché Soverato non è un luogo.

È un’appartenenza.

È una promessa.

È una responsabilità che ci riguarda tutti.

Con immensa stima,

Azzurra Ranieri