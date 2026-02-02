Soverato, la scienza incontra il movimento: presentazione del libro “Biomeccanica del Combattimento”

L’appuntamento, patrocinato dalla Libera Università Popolare della Terza Età, vedrà la partecipazione dell’autore Francesco Santise e dell’editore Danilo Carello.
SOVERATO – Un viaggio affascinante tra i segreti del corpo umano e l’efficacia del gesto atletico. Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 18:00, la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato ospiterà la presentazione ufficiale dell’ultimo lavoro di Francesco Santise: “Biomeccanica del Combattimento – Scienza, Arte e Poesia del Movimento”.
L’evento si inserisce nel prestigioso programma del XXXI Anno Accademico della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”, a testimonianza di come la cultura del benessere e della conoscenza fisica sia un tema trasversale e di grande attualità per tutta la cittadinanza.
Il volume: tra tecnica e lirismo
L’opera di Santise non si configura come un semplice manuale tecnico. Come suggerisce il sottotitolo, il libro ambisce a coniugare il rigore della scienza applicata al combattimento con la componente estetica e poetica che ogni movimento armonioso porta con sé. Un’analisi profonda che esplora come la meccanica del corpo possa trasformarsi in una forma d’arte.
Il programma dell’incontro
La serata sarà arricchita da interventi di rilievo che aiuteranno a contestualizzare l’opera:
Introduzione: A cura dell’Avv. Vittorio Platì, che aprirà i lavori delineando il valore culturale dell’iniziativa.
Intervento editoriale: Danilo Carello, editore del volume, approfondirà le sfide della pubblicazione e l’importanza di testi specialistici di questo calibro nel panorama odierno.
L’invito è esteso a tutta la cittadinanza, agli appassionati di sport, agli studiosi di fisiologia e a chiunque sia curioso di scoprire come “la macchina umana” possa raggiungere vette di perfezione attraverso la consapevolezza del movimento.