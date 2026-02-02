Soverato, la scienza incontra il movimento: presentazione del libro “Biomeccanica del Combattimento”

L’appuntamento, patrocinato dalla Libera Università Popolare della Terza Età, vedrà la partecipazione dell’autore Francesco Santise e dell’editore Danilo Carello.

​SOVERATO – Un viaggio affascinante tra i segreti del corpo umano e l’efficacia del gesto atletico. Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 18:00, la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato ospiterà la presentazione ufficiale dell’ultimo lavoro di Francesco Santise: “Biomeccanica del Combattimento – Scienza, Arte e Poesia del Movimento”.

​L’evento si inserisce nel prestigioso programma del XXXI Anno Accademico della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”, a testimonianza di come la cultura del benessere e della conoscenza fisica sia un tema trasversale e di grande attualità per tutta la cittadinanza.

​Il volume: tra tecnica e lirismo

​L’opera di Santise non si configura come un semplice manuale tecnico. Come suggerisce il sottotitolo, il libro ambisce a coniugare il rigore della scienza applicata al combattimento con la componente estetica e poetica che ogni movimento armonioso porta con sé. Un’analisi profonda che esplora come la meccanica del corpo possa trasformarsi in una forma d’arte.

​Il programma dell’incontro

​La serata sarà arricchita da interventi di rilievo che aiuteranno a contestualizzare l’opera:

​Introduzione: A cura dell’Avv. Vittorio Platì, che aprirà i lavori delineando il valore culturale dell’iniziativa.

​Intervento editoriale: Danilo Carello, editore del volume, approfondirà le sfide della pubblicazione e l’importanza di testi specialistici di questo calibro nel panorama odierno.

​L’invito è esteso a tutta la cittadinanza, agli appassionati di sport, agli studiosi di fisiologia e a chiunque sia curioso di scoprire come “la macchina umana” possa raggiungere vette di perfezione attraverso la consapevolezza del movimento.