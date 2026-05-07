Soverato, la Sicurezza Stradale corre in Lamborghini: Successo per l’iniziativa “Rispetta la Strada”

Il rombo del motore come richiamo alla vita. Sul lungomare Giovanni Paolo II di Soverato, la campagna di sensibilizzazione “Rispetta la Strada – Rispetta la Vita” ha vissuto ieri il suo momento di massima partecipazione, confermandosi un successo straordinario di pubblico e contenuti.

​L’icona della Polizia sul Lungomare

​A catalizzare l’attenzione di cittadini, famiglie e scolaresche è stata la Lamborghini Huracán della Polizia di Stato. Non solo un gioiello di ingegneria e velocità, ma un vero e proprio simbolo di speranza: l’auto è infatti celebre per il suo impiego in missioni ad alto rischio, come il trasporto urgente di organi e farmaci salvavita.

​La presenza della supercar ha trasformato la naturale curiosità dei passanti in un dialogo costruttivo. Attorno alla livrea bianco-azzurra, gli agenti della Polizia Stradale hanno dato vita a un percorso di consapevolezza, spiegando ai giovani l’importanza del rispetto delle regole e i pericoli della guida distratta.

​Una rete per la legalità

​L’evento non è stato solo una vetrina, ma un grande sforzo corale. Promossa da “Studio Risarcimenti e Consulenze”, l’iniziativa ha goduto del patrocinio del Comune di Soverato e ha visto la partecipazione attiva di diverse istituzioni e forze dell’ordine:

​Arma dei Carabinieri

​ANAS

​Operatori del soccorso sanitario

​Questa sinergia ha permesso di offrire una visione a 360 gradi sulla sicurezza, integrando la prevenzione stradale con la gestione delle emergenze.

​Oggi il gran finale

​Dopo il picco di entusiasmo registrato ieri, la manifestazione giunge oggi, 7 maggio, alla sua giornata conclusiva. Gli stand e il personale rimarranno a disposizione della cittadinanza sul lungomare Giovanni Paolo II per le ultime attività di formazione e confronto.

​”Trasformare l’entusiasmo in responsabilità è il nostro obiettivo” – commentano gli organizzatori – “Vedere così tanti giovani avvicinarsi alle istituzioni con questo spirito rende questa giornata davvero speciale.”

​L’invito per i residenti e i turisti è di non perdere quest’ultima occasione per riflettere sul valore della vita, un chilometro alla volta.