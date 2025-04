Soverato, la spiaggia rinasce con “Naturium”

Grande partecipazione all’iniziativa ecologica sostenuta dal progetto culturale e da Fidapa: raccolti rifiuti e seminato senso civico tra i più piccoli

Una giornata di sole, impegno e sorrisi ha animato la spiaggia di Soverato il 25 aprile, dove si è svolta l’iniziativa “Liberiamo la Spiaggia, Liberiamo il Respiro”. Nata dall’impegno spontaneo di due mamme, Valentina e Silvia, l’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 40 volontari, tra adulti e bambini, che hanno ripulito oltre un chilometro quadrato di litorale.

A supportare concretamente l’evento è stato il progetto culturale Naturium, che, insieme al patrocinio della Fidapa, ha fornito magliette e tutto il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti. “Volevamo trasmettere ai bambini il senso dell’amore per la natura” ha spiegato Valentina, sottolineando come l’educazione civica passi anche da esperienze pratiche e condivise.

La giornata si è conclusa con un momento di benessere psicofisico, una lezione di respirazione consapevole che ha invitato i partecipanti a riconnettersi con il proprio corpo e a vivere il respiro come gesto di libertà e consapevolezza.

“Desidero esprimere i miei più sinceri complimenti a tutte le persone che hanno reso possibile l’iniziativa – le considerazioni di Giovanni Sgrò, fondatore del progetto “Naturium”. – Vedere tante famiglie, bambini e volontari impegnarsi con entusiasmo nella cura del nostro ambiente è un segnale bellissimo di consapevolezza e responsabilità. Naturium è orgoglioso di aver sostenuto questo progetto che unisce cultura, educazione e amore per la natura. È solo attraverso piccoli grandi gesti come questo che possiamo costruire una società più attenta e rispettosa della vita che ci circonda. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere ancora più bella la nostra amata Soverato”.