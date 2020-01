Soverato – La tentazione dei gestori dei locali: idea bagni a pagamento

L’iniziativa non avrebbe precedenti. Per la prima volta a Soverato l’uso dei servizi igienici potrebbe diventare a pagamento. Almeno per coloro i quali non consumano nulla all’interno dei vari locali.

Sono diversi i titolari di bar e ristoranti che si dicono stanchi di essere usati in sostituzione di toilette comunali che nella cittadina esistono da anni, ma sono entrate in funzione solo in tempi recenti. Per questo il Comune è stato anche multato.

I servizi sarebbero dovuti servire a supporto dello svolgimento del mercato del venerdì, ma non sempre sono stati attivati. Il problema era legato alla gestione e all’impiego di risorse umane per la custodia e le pulizie. Così stabilimenti balneari, ristoranti e bar sono stati presi d’assalto in occasione di concerti, fiere ed eventi notturni.

Sabrina Amoroso – L’articolo completo nell’edizione odierna di Catanzaro della Gazzetta del Sud.