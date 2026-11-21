Non i primi anni Duemila, bensì il 1985. È questa la reale data di nascita dei celebre “Giochi di Eutimo”, storica manifestazione che ha segnato la vita estiva e culturale di Soverato. A ristabilire la verità storica è Gianfranco Peronace, all’epoca Assessore comunale al Turismo, Sport, Spettacolo e Verde Pubblico, intervenuto con una lettera inviata alla redazione per fare chiarezza sulle origini dell’iniziativa.

​«Date a Cesare quel che è di Cesare e ai Giochi di Eutimo la loro vera data di nascita» esordisce Peronace nel suo contributo, nato in seguito a una recente rievocazione dell’evento pubblicata sul portale.

Pur apprezzando il ricordo della manifestazione, l’ex amministratore ha voluto offrire una precisa ricostruzione dei fatti «per amore della precisione storica» e per restituire alla comunità la corretta memoria di un appuntamento così significativo.

​Secondo la testimonianza diretta di Peronace, l’evento prese ufficialmente vita nel 1985 grazie all’intuizione e all’entusiasmo dell’associazione “Mimmolino Caminiti”. Furono proprio i suoi promotori e animatori — tra cui l’ex assessore ricorda con affetto Franco Cervadoro, Mimmo Castanò, Mimmo Larosa, Franco Rondinelli, Antonino Maida e molti altri amici — a ideare la manifestazione e a sottoporne la proposta all’amministrazione comunale.

​A raccogliere quell’idea e a sostenerne la realizzazione fu lo stesso Gianfranco Peronace, che oggi rievoca quei momenti con «un pizzico di orgoglio e qualche capello bianco in meno».

Un intervento prezioso, il suo, che permette di fissare con esattezza le radici di una tradizione nata dalla sinergia tra l’associazionismo locale e le istituzioni della Perla dello Ionio.