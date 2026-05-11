​Soverato, l’arte si fa nuvola: presentato il fumetto sulla “Pietà” di Antonello Gagini

Nella suggestiva cornice della Sala Consiliare del Comune di Soverato, si è tenuto ieri un appuntamento che coniuga tradizione rinascimentale e linguaggi contemporanei.

È stato ufficialmente presentato il fumetto dedicato alla Pietà di Antonello Gagini, un’opera editoriale che punta a raccontare, attraverso la nona arte, uno dei tesori più preziosi del patrimonio culturale calabrese.

Il progetto, curato con dedizione dall’Associazione Sirena Ligea, nasce con l’obiettivo di offrire una nuova chiave di lettura di un’opera di straordinaria bellezza, vero e proprio punto di riferimento identitario per la comunità soveratese.

​Un linguaggio innovativo per la storia

​La scelta del fumetto non è casuale. Il progetto mira a sfruttare la forza del linguaggio visivo e immediato per abbattere le barriere tra l’opera d’arte e il pubblico.

L’obiettivo è duplice:

​Accessibilità: Rendere la storia della scultura gaginiana fruibile a un pubblico eterogeneo.

​Coinvolgimento: Avvicinare i giovani e le scuole al patrimonio locale tramite uno strumento fresco e dinamico.

Cultura e Identità: il ruolo di Soverato

​Durante l’incontro, è emerso con forza come Soverato non sia solo una meta turistica legata alle sue spiagge, ma una città dalla profonda vocazione culturale. Valorizzare la Pietà del Gagini significa riappropriarsi della propria storia e proiettarla nel futuro.

“Il fumetto rappresenta un ponte tra generazioni,” è stato sottolineato durante la presentazione. “È un modo innovativo per invitare cittadini e turisti a scoprire il valore artistico e spirituale di quest’opera, confermando Soverato come una città aperta, solidale e profondamente attenta alla cultura.”

Promozione del territorio

​L’iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di promozione turistica e territoriale. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Sirena Ligea, il fumetto diventa un validissimo strumento di marketing territoriale, capace di narrare la bellezza oltre i confini regionali.

Con questa pubblicazione, la Pietà di Antonello Gagini non è più solo un’opera da ammirare in silenzio, ma una storia viva che cammina tra le mani dei lettori, pronta a ispirare nuove curiosità e orgoglio d’appartenenza.

​Buona lettura a tutti i cittadini e ai visitatori che vorranno sfogliare la storia di Soverato.