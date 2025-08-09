Soverato, lascia le figlie in auto per andare a ballare: madre rintracciata dai carabinieri in discoteca

Le piccole, di 5 e 7 anni, trovate in lacrime nel parcheggio da alcuni passanti nella notte tra giovedì e venerdì

SOVERATO – Notte movimentata davanti a una nota discoteca di Soverato, dove una giovane madre ha lasciato le proprie figlie, di 5 e 7 anni, chiuse in auto mentre si trovava a ballare all’interno del locale.

L’episodio si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe parcheggiato l’auto nei pressi dell’ingresso della discoteca, lasciando un finestrino leggermente abbassato per consentire il ricambio d’aria nell’abitacolo. Poi, sarebbe entrata nel locale, allontanandosi per diverse ore.

Intorno alle 3 del mattino, il pianto delle piccole ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che, preoccupati, hanno allertato i carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno constatato la presenza delle bambine e si sono immediatamente attivati per rintracciare la madre.

Entrati nella discoteca, gli uomini dell’Arma hanno utilizzato il microfono del DJ per chiedere pubblicamente alla proprietaria dell’auto di farsi avanti. La donna, una volta individuata, è stata accompagnata in caserma per fornire la propria versione dei fatti.

Le autorità stanno valutando la posizione della madre, mentre le bambine sono state affidate a parenti. L’episodio ha destato forte indignazione nella comunità locale.