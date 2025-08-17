Soverato, lascia le figlie sole in auto per andare a ballare: sospesa la responsabilità genitoriale

Sospesa la responsabilità genitoriale alla madre che la notte dell’8 agosto avrebbe lasciato le sue due figlie, di 5 e 7 anni, chiuse in auto per andare a ballare in una discoteca di Soverato.

​La Procura di Catanzaro, che sta seguendo il caso, ha aperto un fascicolo contro la donna con l’ipotesi di reato di abbandono di minori.

Le bambine sarebbero state trovate sole all’interno della vettura e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero rimaste lì per diverse ore mentre la madre si trovava all’interno del locale.

La decisione di sospendere la responsabilità genitoriale è stata presa in via cautelare per garantire la sicurezza e il benessere delle minori, ora affidate temporaneamente a un parente.

Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per accertare eventuali altre responsabilità.