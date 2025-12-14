Soverato, l’Associazione Sole accende il Natale nei vicoletti: nasce la “Via del Vischio” 

Soverato riscopre il fascino dei suoi vicoletti grazie all’iniziativa dell’Associazione Sole, che ha dato ufficialmente il via alla “Via del Vischio”, un percorso natalizio pensato per addobbare e valorizzare le strade più caratteristiche della città, trasformandole in un luogo di incontro, tradizione e magia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di restituire centralità ai vicoletti, attraverso decorazioni natalizie semplici, eleganti e simboliche, capaci di creare un’atmosfera calda e accogliente per cittadini e visitatori.

Il vischio, scelto come filo conduttore del progetto, rappresenta augurio, unione e speranza, valori che l’Associazione Sole porta avanti nelle proprie attività a favore della comunità. Passeggiando lungo la “Via del Vischio”, è possibile immergersi in un Natale più intimo e autentico, fatto di luci soffuse, dettagli curati e spirito di condivisione.

Un ringraziamento speciale ai commercianti locali, che con grande disponibilità hanno collaborato contribuendo in modo determinante alla riuscita dell’iniziativa.

L’Associazione Sole desidera inoltre ringraziare tutti i volontari, che con impegno, tempo e passione hanno lavorato dietro le quinte, e i cittadini che hanno accolto con entusiasmo il progetto, confermando quanto la partecipazione attiva sia fondamentale per la crescita e la valorizzazione della città.

«Abbiamo voluto accendere il Natale partendo dai vicoletti – spiegano dall’Associazione Sole – perché sono luoghi che raccontano la vera anima di Soverato. La “Via del Vischio” è un invito a rallentare, a guardarsi intorno e a riscoprire la bellezza delle piccole cose».

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di attività natalizie volte a valorizzare il territorio, sostenere il commercio locale e creare momenti di aggregazione, dimostrando come l’impegno associativo possa contribuire concretamente a rendere Soverato una città sempre più viva, accogliente e unita.

La “Via del Vischio” non è solo un allestimento natalizio, ma un messaggio di comunità, che unisce tradizione, partecipazione e amore peril territorio.