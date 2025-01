Soverato, le figure di Umberto Zanotti Bianco e Paolo Orsi al centro di un incontro

Le figure di Umberto Zanotti Bianco e Paolo Orsi, due meridionalisti conosciuti ma non abbastanza, e l’opera dell’A.N.I.M.I. (Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia), saranno trattati dall’archeologa dott.ssa Maria Teresa Iannelli, nell’ambito del programma culturale dell’Università della terza età M.A. Cassiodoro di Soverato.

L’incontro, in collaborazione con la sezione Italia Nostra “Paolo Orsi” Soverato Guardavalle, è previsto per il 24 gennaio alle ore 18.00 nella sala consiliare del comune di Soverato. È un’occasione importante per conoscere l’opera meritoria di un piemontese e di un trentino che hanno dedicato con passione la loro vita al meridione d’Italia e in particolare alla Calabria.