Soverato – Lectura Dantis, mercoledì 4 ottobre la lettura del IV canto con la prof.ssa Virginia Gaudioso

Il Comitato di Soverato della Società Dante Alighieri iniziò le sue attività il 20 ottobre 2017 con una Lectio magistralis del compianto prof. Luca Serianni, emerito di Storia della lingua italiana alla Sapienza di Roma e vicepresidente nazionale della Dante, sul tema “Le invettive nella Commedia”.

Questi anni di vita del Comitato sono stati caratterizzati da iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dell’opera del Sommo Poeta.

Per questo anno, dopo l’inaugurazione con la conferenza sul tema “Dante e Benedetto XVI: fede e ragione nella cultura occidentale”con la partecipazione dell’Arcivescovo di Catanzaro, mons. Claudio Maniago, abbiamo celebrato il Dantedì con la lettura del XVI canto dell’Inferno del prof. Salvatore Marino e con l’incontro con i docenti e gli studenti dell’IIS Ferrari di Chiaravalle Centrale; per il 29 maggio la Giornata della Dante è stata ricordata con la presentazione del libro del prof. Pigazzini “Freud non va in Paradiso” nel Teatro Comunale.

Quest’anno il Comitato ha deciso di dare sistematicità alla Lectura Dantis cominciando dai primi canti dell’Inferno e continuando Mercoledì 4 ottobre alle ore 17.30 con la lettura del IV canto guidata dalla prof.ssa Virginia Gaudioso, nell’Aula Magna dell’ITE di Soverato.

Su invito del presidente del Comitato Dante Alighieri docenti e cultori di Dante hanno comunicato la loro disponibilità a guidare la lettura degli altri canti.

Agli studenti, che parteciperanno alla Lectura Dantis, saranno rilasciati attestati ai fini del riconoscimento di crediti nell’ambito della valutazione scolastica.

IL PRESIDENTE

Gerardo Pagano