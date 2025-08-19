Soverato, l’impegno di sensibilizzazione dell’Associazione Amici Mici

L’Associazione Amici Mici capitanata dalla presidente Sabina Cannistrà il vicepresidente Giovanni Catrambone e la segretaria Irene Di Matteo è un’organizzazione dedita alla protezione e cura degli animali, con una particolare attenzione alla sensibilizzazione sulla tematica del randagismo e alla promozione della sterilizzazione degli animali domestici.

Recentemente, l’associazione ha partecipato ad una manifestazione canora nell’anfiteatro di Soverato, portando sul palco il loro importante lavoro e diffondendo un messaggio di consapevolezza sull’importanza della sterilizzazione territoriale e sulla gestione delle colonie feline.

Obiettivi e Attività

L’Associazione Amici Mici si occupa di:

– Sterilizzazione territoriale per controllare la popolazione di animali randagi e prevenire la sofferenza degli animali abbandonati

– Gestione di colonie feline sparse sul territorio, garantendo loro cibo, riparo e cure veterinarie

– Servizi di adozione per animali in difficoltà, cercando di trovare loro una famiglia amorevole

– Accettazione di donazioni tramite versamenti bancari per sostenere le proprie attività e garantire la continuità del loro lavoro.

Contatti e Supporto:

Se sei interessato a supportare l’Associazione Amici Mici o a saperne di più sul loro lavoro, puoi visitare le loro pagine instagram o Facebook per avere informazioni più dettagliate. Le donazioni sono sempre ben accette e possono essere effettuate tramite versamenti bancari.

L’Associazione Amici Mici è un esempio di dedizione e passione per la protezione degli animali e la sensibilizzazione della comunità. Il loro lavoro è fondamentale per garantire il benessere degli animali randagi e per promuovere una cultura di rispetto e cura per gli animali domestici.