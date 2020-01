Soverato – Litiga con la figlia e la abbandona nel piazzale di una scuola

L’ha accompagnata nel piazzale di una scuola e lì l’ha abbandonata, con la “raccomandazione” di non cercare di far rientro a casa prima di domenica.

L’assurda storia che ha coinvolto una quattordicenne calabrese arriva da Soverato, città in cui è stata accompagnata in automobile dal proprio padre e poi lasciata sola nel cortile di una scuola che non era neppure quella che frequentava.

