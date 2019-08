Soverato, Madonna di Porto Salvo: processione anticipata alle ore 17

Al rientro, sbarco e breve percorso a piedi verso via San Martino.

Per sopraggiunte esigenze organizzative, la processione a mare della Madonna di Porto Salvo, in programma a Soverato domenica 11 agosto, anticiperà l’uscita della statua dalla chiesa di via San Martino alle ore 17 e non già alle ore 17.30 come precedentemente comunicato.

Ne dà notizia il Comitato Festa Maria Ss. di Porto Salvo. Al rientro, il percorso subirà la seguente variazione: sbarco, processione a piedi sul Lungomare in direzione Miramare, ritorno verso la chiesa di via San Martino.