Soverato, martedì 30 luglio raccolta firme contro l’autonomia differenziata

Avrà avvio il 30 luglio, a partire dalle ore 19.00, presso il lungomare Europa di Soverato, la raccolta firme necessaria per l’indizione del referendum atto all’abrogazione della legge “spacca Italia”: l’autonomia differenziata.

Potranno firmare tutti le cittadine ed i cittadini maggiorenni dotati di un documento di riconoscimento valido.

L’iniziativa sarà ripetuta nel corso del mese d’agosto in date che saranno, di volta in volta, comunicate tempestivamente alla popolazione.

Si potrà ulteriormente firmare (da remoto) utilizzando la piattaforma all’uopo predisposta: https://referendumautonomiadifferenziata.com/

Presso i banchetti allestiti per la raccolta firme si offrirà assistenza a coloro che preferiranno firmare in questa modalità, riservata a chi è titolare di Spid e/o di carta d’identità digitale.

Impegniamoci tutte e tutti in questa battaglia per la difesa non già dei diritti di chi vive nel solo meridione ma dell’integrità stessa del nostro Paese.

Comitato Referendum