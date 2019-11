Soverato – Martedì 5 novembre la presentazione del libro “Dall’accoglienza all’integrazione”

Martedì 5 novembre alle ore 17:30 la Libreria IN/CONTRO Mondadori e l’ANPI sez. Soverato organizzano la presentazione del libro “Dall’accoglienza all’integrazione” di Vitaliano Fulciniti, Rubbettino.

Parlare oggi di accoglienza e integrazione non è cosa facile. I fomentatori di odio identificano lo straniero come il problema e non l’opportunità. Il libro di Vitaliano Fulciniti è la testimonianza vissuta di come sia possibile costruire una società di umani provenienti da origini diverse eppure capaci di convivere liberi ed uguali.