Soverato, Matozzo: “Diritti e doveri dei cittadini per una città pulita e decorosa”

Una Città pulita e decorosa è oggettivamente un “bel vedere” sia per i turisti ma soprattutto per i cittadini che vivono la nostra Soverato per tutto l’anno. E’ quindi un DIRITTO dei cittadini pretendere un ambiente pulito ed ordinato e un DOVERE dell’amministrazione far sì che ciò avvenga.

A tal proposito vorrei soffermarmi per un attimo su alcuni DOVERI dei cittadini: ai quali vorrei rammentare che i rifiuti domestici DEVONO essere depositati negli orari stabiliti previsti dal calendario. Depositare con largo anticipo i rifiuti, in particolare l’organico, significa provocare enormi disagi in termini d’igiene pubblica e decoro urbano.

Allo stesso modo, vorrei segnalare che i cestini posti nelle varie vie della Città, sono stati posizionati per poter conferire i cosiddetti “rifiuti da passeggio” (bottigliette, carte etc.).

In questo momento si sta facendo un utilizzo improprio dei cestini stradali, infatti troppo spesso negli stessi vengono conferiti rifiuti d’ogni sorta, addirittura lasciando anche i rifiuti domestici, il che equivale ad abbandonare i rifiuti, azione che si configura quale REATO e come tale è sanzionabile.

Vorrei fare, infine, un appello e una “raccomandazione” particolare ai proprietari di cani che DEVONO munirsi di sacchetti e collocare gli stessi negli appositi cestini. È doveroso, in una città civile, raccogliere gli escrementi dei nostri amici a quattro zampe per contribuire a mantenere decorosa e pulita la nostra Soverato.