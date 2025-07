Soverato, mercoledì 6 agosto la Madonnina del Mare omaggia anche Franco Vitale

Soverato si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della sua estate, la tradizionale Messa della Madonnina del Mare al Lido San Domenico.

Quest’anno, la celebrazione, in programma mercoledì 6 agosto alle ore 17, avrà un significato ancora più profondo, arricchita da un commosso ricordo dedicato a Franco Vitale, storico e amato direttore del Lido, recentemente scomparso.

La Messa della Madonnina del Mare è un appuntamento fisso per la comunità di Soverato e per i numerosi turisti che ogni anno affollano le sue spiagge. L’evento, legato alla devozione per Maria Santissima di Portosalvo, protettrice dei pescatori, vede la statua della Vergine immergersi nelle acque cristalline, in un rito suggestivo che unisce fede e tradizione marinara.

Quest’anno, l’emozione sarà palpabile anche per il ricordo di Franco Vitale. Per decenni punto di riferimento del Lido San Domenico, Vitale ha rappresentato non solo una figura professionale di spicco, ma anche un pilastro per la comunità locale, con la sua disponibilità, la sua passione e il suo attaccamento al mare e alla città.

La sua assenza si farà sentire, ma il ricordo della sua figura vivrà nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato.

La celebrazione del 6 agosto sarà quindi un’occasione per rinnovare la fede e la devozione alla Madonnina, ma anche per stringersi intorno alla memoria di Franco Vitale, rendendo omaggio a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel tessuto sociale e affettivo di Soverato.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di preghiera e di ricordo collettivo.