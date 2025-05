Soverato, mercoledì 7 maggio Virginia Gaudioso legge e commenta il 27° canto del Purgatorio

La Società Dante Alighieri promuove la lingua e la cultura italiane nel mondo dal 1889. Aderiscono alla sua rete di Italsimpatia gli amici del mondo in italiano, soci, studenti e docenti di lingua, Scuole e Centri d’esame di lingua italiana, Comitati e Presidi letterari

I MERCOLEDÌ DELLA DANTE

L E C T U R A D A N T I S

MERCOLEDÌ 7 Maggio 2025 ore 18.00

Gerardo Pagano saluta e introduce

Virginia Gaudioso legge e commenta il 27° canto del Purgatorio

“e disse: “Il temporal foco e l’etterno veduto hai, figlio; e se’ venuto in parte

dov’io per me più oltre non discerno…..(vv. 127-129)

……..Non aspettar mio dir più né mio cenno; libero, d 129ritto e sano è tuo arbitrio, e fallo fora non fare a suo senno: per ch’io te sovra te corono e mitrio“.(vv.139-142)

AULA MAGNA ISTITUTO TECNICO ECONOMICO VIA C.AMIRANTE SOVERATO