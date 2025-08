Soverato, mezzi Enel ostruiscono passaggi disabili nei marciapiedi

Buongiorno,

Invio la presente per manifestare una grave abitudine che i dipendenti Enel di Soverato, sito nei pressi della piazza del comune, hanno nel lasciare gli automezzi in modo da ostruire passaggi disabili marciapiedi e messi in seconda fila.

Ho contattato i vigili che venuti sul posto hanno commentato che il giorno dopo avrebbero avvisato un loro superiore senza far sgombrare subito o verbalizzare i mezzi fuori posto.

Io mi chiedo, ma possibile che 10 o 12 mezzi grossi dell’enel non possono essere spostati nelle piazze vicino la struttura dei carabinieri senza occupare i parcheggi per i residenti o i marciapiedi dei pedoni e disabili.

Ho avvisato subito il primo cittadino Sindaco Vacca che prontamente ha provveduto personalmente a far spostare i mezzi.

Però questa è una situazione che si verifica tutti i giorni e che andrebbe risolta definitivamente.

L.M.