Soverato – Minacce e aggressioni all’ex compagna, 45enne arrestato

È stato tratto in arresto un 45enne a Soverato per aver aggredito l’ex compagna. Come comunicato dai militari dell’Arma intervenuti sul posto, la scorsa notte la richiesta di aiuto è giunta al 112 da parte di una donna quarantenne, vittima di minacce e aggressioni inflitte dal suo ex compagno.

Come spiegato in un comunicato dell’Arma, l’uomo «dopo averla minacciata di morte, la stava aggredendo». È stato tempestivo l’intervento dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione carabinieri di Soverato.

L’ex compagno ha cercato così di darsi alla fuga ma è stato raggiunto dai carabinieri. La donna è stata trasportata presso l’ospedale di Soverato dove a causa delle lesioni è stata giudicata guaribile in dieci giorni.

Le indagini e gli accertamenti effettuati sotto la direzione della Procura di Catanzaro si sono dunque concluse con l’arresto del quarantacinquenne soveratese, il quale è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Compagnia carabinieri di Soverato in attesa della convalida, che si terrà nella giornata di domani.