Soverato, missione compiuta: i “Super” eroi conquistano la Perla dello Jonio

Il palcoscenico di Soverato ha accolto l’arrivo dei Super Eroi nella Perla dello jonio. Il quarto appuntamento stagionale con l’arte teatrale ha avuto come protagonisti alcuni dei personaggi che incontravamo nei fumetti e nelle storie della Marvel.

Non si è trattato di Capitan America, dei Fantastici 4 o di Wolwerine, bensì di Enzo Casertano, Raffaele Milite, Serena Stella, Alessandra Merico (autrice del testo) e Giuseppe Cantore. Uno spettacolo accattivante, ricco di spunti, ben congegnato, che ha raccontato la vita di Eroi non propriamente di prima fila ma sempre capaci di porre a disposizione del mondo i loro straordinari poteri.

“Super”, questo il titolo della piece, si è rivelato un ennesimo successo, riconosciuto dagli applausi entusiasti del pubblico e dal nuovo sold out, per una stagione che Lele Amoruso, Daniele Vacca e l’ufficio Cultura del Comune di Soverato hanno saputo assemblare con professionalità, gusto e lungimiranza.

Anche Lino Gerace ha confermato i suoi super poteri professionali nell’introduzione del pubblico ad una serata in compagnia di Strongman, Bigmaind, Electric Woman, Fastman e Superchic : personaggi vivi, simpatici e realmente dotati della capacità eroica di coinvolgere e trascinare gli spettatori.

La precisa regia di Andrea Palotto e la capacità organizzativa della Produzione, Teatro Novanta, hanno arricchito un evento ancora una volta caratterizzato dal binomio ” sold out & divertimento”.

Soverato continua a vivere il proprio sogno artistico ritrovandosi tra la platea e la galleria della sua “Bomboniera Culturale” per vivere sinergicamente momenti di svago riflessivo.

Visto che “da grandi poteri derivano grandi responsabilità”, forse essere Super Eroi significa proprio ricercare, attraverso la Cultura, la crescita di una Comunità e delle persone che la compongono… E se poi bisogna impegnarsi per salvare il mondo non sarà certo la Perla dello Jonio a tirarsi indietro;

Stan Lee sicuramente concordera’ !