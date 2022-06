Soverato nasce “Ma-la-fa … La Radio!”, la radio degli studenti dell’ITT “G. Malafarina”

Si è concluso da pochi giorni il PON “Ma la radio … Sì!”, con il quale l’ITT “G. Malafarina” di Soverato ha posto le basi per la costituzione di una radio propria, completamente gestita dagli studenti.

Quello di avere una radio nella scuola e della scuola era un sogno che il tecnico Rocco Rosanò coltivava da tempo e che è diventato realtà grazie all’impegno del Dirigente Scolastico Domenico Agazio Servello, che ha fortemente voluto e sostenuto il progetto.

Coordinati dalle professoresse Tiziana Chiappetta e Antonella Morrone, gli studenti hanno, dapprima, approfondito la conoscenza della storia della radio, a cominciare dalla fondazione delle prime radio libere. Organizzata la redazione e mossi i primi passi all’interno della dimensione radiofonica, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di incontrare Frank Teti, fondatore e patron di Radio Valentina Soverato.

Frank ha raccontato la sua decennale esperienza nel mondo della radio e soddisfatto le curiosità dei giovani, per poi guidarli nella costruzione della scaletta di un programma. Inoltre, li ha messi alla prova, tastando le competenze dei novelli speaker e invitandoli presso la sede di Radio Valentina.

Lì, con lo stesso Frank e Lucy Teti in regia, gli studenti hanno registrato la loro prima trasmissione, intervistando il Dirigente Scolastico e dialogando su temi a loro cari, fra cui i giovani e il rapporto con i social network.

I ragazzi hanno curato tutto in prima persona: dalla selezione musicale a quella dei contenuti fino alla gestione degli interventi. A dir poco emozionante è stata, in particolare, la conversazione col Dirigente Servello, che andrà in pensione al termine dell’anno scolastico e che si è confrontato con i giovani speaker, raccontando i passaggi salienti della propria carriera e lanciando messaggi importantissimi per quanto riguarda il futuro del Malafarina e della scuola in generale.

Commoventi i momenti finali della chiacchierata, con il Dirigente che ha invitato gli studenti ad essere sempre curiosi e a prendere in mano la scuola e i ragazzi che lo hanno omaggiato e salutato con una dedica speciale, a testimonianza della gratitudine e dell’affetto che li legherà per sempre al Dirigente: “Buon Viaggio (Share The Love)” di Cesare Cremonini. La trasmissione, andata in onda sulle frequenze di Radio Valentina domenica dodici giugno ’22 alle undici in punto, ha rappresentato l’apice del lavoro svolto dalla redazione della neonata “Ma-la-fa … La Radio!”.

Gli studenti hanno avuto anche l’opportunità di ideare e registrare un jingle originale e molto caratteristico: sono stati, infatti, ospiti del cantante, polistrumentista e produttore Vincenzo Maida presso l’Associazione Musicale “MVM Rec Studio” di Soverato, che opera da anni nel settore della musica e dell’intrattenimento, con lo sguardo sempre rivolto ai giovani del territorio.

Maida, prima di coordinare le operazioni in studio, ha messo a disposizione dei ragazzi la propria esperienza in materia di regia, rec, mix e mastering, trasmettendo preziose nozioni che saranno senz’altro utili ai ragazzi nel prosieguo della loro avventura. Il meglio, infatti, deve ancora venire.

L’augurio è che gli studenti del Malafarina facciano tesoro di quanto appreso e sperimentato in queste settimane per rendere, a partire dal futuro prossimo, “Ma-la-fa … La Radio!” una realtà consolidata all’interno dell’istituto soveratese e oltre.