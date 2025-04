Soverato: nel silenzio dell’amministrazione comunale all’Orto Botanico i lavori continuano

Mentre dall’amministrazione comunale di Soverato tutto tace, all’Orto Botanico Santicelli i lavori non si fermano. Da circa due settimane, qualcuno è all’opera per potare l’erba e sistemare ciò che è possibile, nonostante il parco risulti ufficialmente chiuso. A confermarlo è il presidente dell’associazione Pro Soverato, che segnala irregolarità rilevate dai Carabinieri come motivo della chiusura.

Intanto, come Comitato, continuiamo a tenere alta l’attenzione sul tema del verde pubblico. Due settimane fa, durante un incontro in piazza Maria Ausiliatrice, abbiamo ribadito la necessità di un confronto aperto con l’amministrazione, ricordando la lettera inviata al Sindaco e alla cittadinanza. In essa chiediamo un’assemblea pubblica nella quale vengano chiarite le intenzioni e i progetti relativi all’area del giardino Santicelli. Questa richiesta non è nuova: già a marzo 2024, insieme a un gruppo di cittadini, avevamo sollecitato un momento di dialogo, ma senza ottenere alcuna risposta concreta.

Eppure, qualcosa nel frattempo si è mosso. Il bitume e il materiale di riporto utilizzati sulla strada di accesso sono stati rimossi. I blocchi di cemento prefabbricati sono stati interrati per sostenere i terrazzamenti creati in funzione degli eventi estivi. Il movimento terra, inoltre, non si è limitato all’interno dell’Orto, ma ha incluso l’importazione di materiale dall’esterno. Foto documentano la presenza di bitume, bagni piastrellati, baracche e altri interventi che sollevano interrogativi sulla gestione complessiva del luogo.

Ci chiediamo: cosa ne sarà dell’Orto Botanico durante la prossima stagione estiva? Verrà riaperto senza fornire spiegazioni ai cittadini? Sarà nuovamente accessibile solo a pagamento o su prenotazione, come accaduto nell’ultimo anno?

Il nostro desiderio è chiaro: vorremmo che l’Orto tornasse ad essere un luogo dell’anima, uno spazio aperto a tutti, dove passeggiare in tranquillità, fare un pic-nic lontano dal caos, godere della natura e del silenzio.

In attesa di risposte da parte dell’amministrazione, invitiamo i cittadini a partecipare a un incontro pubblico domenica 27 aprile, dalle ore 11:00 alle 13:00, sul lungomare di Soverato, di fronte all’Hotel del Golfo. Sarà un’occasione per confrontarci, discutere della gestione del verde cittadino e costruire insieme una visione più inclusiva e partecipata degli spazi pubblici.

Comitato Pro – Orto Botanico Santicelli