Soverato – Nessun albero della pineta verrà più tagliato

“Oggi abbiamo vinto una grande battaglia, e abbiamo salvato la Pineta.

Nessun albero verrà più tagliato.

Questa è una lotta DI CIVILTÀ’ , una lotta libera e giusta, una lotta per difendere chi armi come motoseghe e forbici non ne aveva!

Una lotta contro l’inciviltà barbarba, il cinismo e le parole dette a caso per sminuire le azioni di chiunque la pensi in modo diverso.

La Regione Calabria – Dipartimento Forestazione – ha detto NO, ha dato ragione a me e a chi con me ha sostenuto che la Pineta stava per essere uccisa, e ha annullato la Delibera di Giunta votata da Sindaco e Assessori all’unanimità! Ha detto no, a quell’Assessore all’Ambiente che non ha tutelato nessun albero, ha detto no a chi sosteneva di stare nel giusto, e ha pensato bene di farmi passare come una visionaria!

Ora, i visionari siamo in tanti, e tra questi tanti c’è anche la Regione Calabria!

Ha vinto la civiltà, ha vinto la natura, ha vinto la determinazione.

Per questa battaglia la nostra Città ci ringrazierà!

Ora, organizziamo ( per chi vuole appoggiarmi) una campagna per ripiantare gli alberi persi! SALVIAMO LA PINETA!

Grazie a chi mi ha sostenuto e ha creduto in me, e grazie anche a chi ha cercato di farmi passare per una visionaria, mi ha dato ancora più forza! E ora, andiamo a ripiantare gli alberi!” Lo comunica in un post su Facebook la consigliera comunale di Soverato, Azzurra Ranieri.