Soverato, nuove risorse per la sicurezza: dal Viminale 39mila euro per potenziare la videosorveglianza

Sono 24,5 milioni di euro le nuove risorse stanziate dal Viminale per finanziare l’implementazione e il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza nei Comuni italiani.
Il decreto firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha approvato la graduatoria relativa all’annualità 2024, individuando 336 enti locali beneficiari sui 1666 che avevano presentato domanda.
La selezione è avvenuta tenendo conto dell’indice di delittuosità delle aree interessate e del numero di abitanti.
Calabria: numerosi Comuni finanziati
La Calabria rientra tra le regioni con un numero significativo di enti ammessi a finanziamento. Spiccano, tra gli altri:
Cosenza – 200mila euro
Maida – 215mila euro
Satriano – 19mila euro
Diamante – 250mila euro
Altilia – 207mila euro
Carfizzi – 75mila euro
Pizzo – 114mila euro
Spadola – 245mila euro
Briatico – 245mila euro
Soverato – 39mila euro
Per Soverato, il contributo di 39mila euro consentirà di potenziare ulteriormente la rete di videosorveglianza cittadina, uno strumento ormai indispensabile per il monitoraggio del territorio, la prevenzione dei reati e il supporto alle attività delle forze dell’ordine.
Il nuovo pacchetto di finanziamenti conferma l’obiettivo del Viminale di rafforzare la sicurezza urbana attraverso tecnologie più moderne, aumentando il controllo delle aree sensibili e contribuendo alla costruzione di comunità più protette e vivibili.