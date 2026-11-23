Un viaggio letterario lungo la costa ionica calabrese è al centro del prossimo appuntamento culturale promosso dalla Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” di Soverato.

​Nell’ambito delle attività del XXXII Anno Accademico (2026/2027) e con il patrocinio della Città di Soverato, venerdì 27 novembre 2026 alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato, si terrà la presentazione del romanzo Grand Tour della SS 106, scritto da Angelo Dolce e pubblicato da Edizioni Carello.

​L’incontro offrirà ai presenti l’opportunità di approfondire i temi dell’opera direttamente insieme all’autore, Angelo Dolce, che interverrà in qualità di relatore. I lavori saranno aperti dall’introduzione della Prof.ssa Caterina Leto e arricchiti dall’intervento dell’editore Danilo Carello.

​L’iniziativa rappresenta un importante momento di condivisione e approfondimento culturale per il territorio; l’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.