Soverato – Oggi la Festa di Maria SS. di Porto Salvo, programma completo

Domenica 11 Agosto: Festa Maria SS. di Porto Salvo

Ore 9.30 – Solenne Concelebrazione eucaristica

Presieduta da S.E.R. Monsignor FORTUNATO MORRONE,

Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova (in Via San Martino)

Ore 17.30 – Processione a Mare

(Via San Martino – Lungomare Europa e imbarco della Madonna all’altezza del Lido lo Squalo – rientro dal mare e sbarco – Lungomare Europa – sosta all’Ufficio Circondariale Marittimo con preghiera del marinaio alla Vergine – Via C. Colombo – Via Pitagora – arrivo in Via san Martino

Ore 21.00 – Celebrazione Eucaristica (in parrocchia)

Ore 24.00 – Spettacolo Pirotecnico a cura della ditta De Rosa di Stalettì.