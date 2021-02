Soverato, oggi nonna Maria compie 100 anni!

Riceviamo e pubblichiamo:

Oggi 23 febbraio 2021 hai raggiunto un bellissimo traguardo, i 100 anni.

Hai cresciuto 8 figli, sei diventata nonna di 16 nipoti, e bisnonna di 11 pronipoti. Hai vissuto per 90 anni nella tua bella Soverato, e da 10 anni ti sei trasferita a Milano per passare gli ultimi anni con tuoi figli che erano emigrati,

A causa del covid oggi non possiamo raggiungerti per festeggiare come meriti, ma ti siamo vicino con il cuore .

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO NONNA MARIA.

DAI TUOI NIPOTI : MARTA, GIUSEPPE, ANTONELLA E LA PICCOLA RITA.