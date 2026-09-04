Soverato, “Oltre lo Specchio”: una passerella dove la bellezza è diventata coraggio

Una serata di quelle che non si dimenticano facilmente. Il 2 settembre sera Soverato ha accolto “Oltre lo Specchio – La bellezza che rinasce”, la sfilata solidale promossa dall’Associazione Sole Soverato, dedicata alle donne che hanno affrontato o stanno affrontando un percorso oncologico.

Una manifestazione che ha saputo andare ben oltre il concetto di moda. La passerella è diventata uno spazio di testimonianza, emozione e rinascita, dove ogni donna ha portato con sé una storia, una battaglia e soprattutto la forza di tornare a sorridere.

A condurre la serata è stato Antonio Tavella, che con professionalità, eleganza e grande sensibilità ha accompagnato il pubblico attraverso i diversi momenti della manifestazione. Le sue parole hanno dato voce alle protagoniste, contribuendo a trasformare ogni ingresso in passerella in un momento di riflessione e partecipazione.

Ad accompagnare la serata anche la musica di Opera Start, che ha messo a disposizione la propria professionalità regalando intensità ed emozione ai diversi momenti dello spettacolo.

Preziosa la collaborazione de Il Sipario, che ha contribuito alla realizzazione dell’evento, così come quella di Giuseppe Chiaravalloti, che ha sostenuto con disponibilità e partecipazione il progetto dell’Associazione Sole Soverato.

Grande spazio anche alla danza con la Scuola di Danza Exedra, che ha regalato al pubblico momenti artistici di grande intensità, trasformando la musica e il movimento in un ulteriore messaggio di forza e rinascita.

Ma il cuore della serata sono state loro.

Le donne.

Donne che hanno scelto di salire su una passerella non per dimostrare di essere perfette, ma per ricordare a sé stesse e agli altri che la malattia non può definire una persona.

Ogni passo è sembrato raccontare una storia. Ogni sorriso custodiva una battaglia. Ogni applauso del pubblico è diventato un abbraccio.

Particolarmente toccanti anche i momenti dedicati al ricordo di chi quella battaglia l’ha combattuta fino alla fine e oggi non può più essere presente. Un pensiero che ha reso ancora più profondo il significato della serata: ricordare chi non c’è più significa continuare a far vivere le loro storie.

Intorno alle protagoniste si è stretta un’intera comunità. Istituzioni, medici, docenti, associazioni, professionisti, commercianti, sponsor, famiglie e cittadini hanno scelto di esserci, dimostrando ancora una volta quanto sia importante fare rete quando si parla di solidarietà.

“Oltre lo Specchio” ha così raggiunto il suo obiettivo più importante: spostare lo sguardo dalla malattia alla persona.

Perché dietro una diagnosi c’è una donna. Dietro una cicatrice c’è una storia. Dietro una paura c’è una forza che spesso non si conosceva nemmeno di possedere.

E ieri sera quella forza ha camminato sotto i riflettori. La passerella alla fine si è svuotata, la musica si è fermata e le luci si sono spente. Ma il messaggio è rimasto.

La bellezza non è ciò che lo specchio restituisce. La bellezza è avere il coraggio di guardarsi ancora e riconoscersi.

Mercoledì sera, a Soverato, tante donne hanno dimostrato di saperlo fare.

E lo hanno fatto insieme, davanti a una comunità che ha scelto di applaudirle non soltanto per ciò che indossavano, ma soprattutto per ciò che rappresentavano:

coraggio, dignità, forza e rinascita.