Soverato, ombre sull’intervento in Piazza Don Gnolfo: «L’Amministrazione renda pubblici tutti gli atti»

Il Comitato Trasparenza condivide e sostiene le riflessioni e le preoccupazioni espresse dall’ing. Giovanni Calabretta in merito all’intervento previsto in Piazza Don Gnolfo.

Da diversi anni, una parte della piazza è stata sottratta alla piena fruizione dei cittadini, senza che sia mai stata adeguatamente spiegata alla comunità la ragione di questa scelta e senza che sia stato chiarito perché uno spazio di così grande valore storico, urbanistico e paesaggistico sia stato progressivamente sottratto alla sua naturale funzione pubblica.

Oggi, di fronte alla prospettiva di una nuova trasformazione, riteniamo ancora più doveroso chiedere massima trasparenza, piena informazione e rispetto rigoroso delle norme.

Le osservazioni dell’ing. Calabretta meritano risposte chiare.

Qual è il quadro urbanistico che consente l’intervento?

Come sono state interpretate le prescrizioni del Piano Regolatore e del Piano di Recupero?

Come vengono garantiti la destinazione pedonale della piazza, gli affacci panoramici e gli elementi architettonici e di arredo?

E soprattutto: come può essere considerata compatibile con la tutela del luogo un’opera che rischia di compromettere la percezione e la fruizione del panorama?

Quando è in gioco un bene che appartiene alla memoria e all’identità di una comunità, l’interesse pubblico deve necessariamente prevalere su qualsiasi interesse particolare.

Il Comitato Trasparenza ritiene pertanto doveroso che l’Amministrazione renda pubblici gli atti, le autorizzazioni, i pareri e i presupposti urbanistici e paesaggistici che hanno consentito l’intervento, affinché ogni cittadino possa conoscere e comprendere le ragioni delle scelte compiute.

Chiediamo trasparenza, rispetto delle regole e tutela della bellezza di Soverato.

Piazza Don Gnolfo è parte della storia della nostra città e il suo futuro riguarda tutti noi.

Per questo condividiamo l’appello dell’ing. Calabretta e riteniamo necessario aprire un confronto pubblico, serio e documentato, prima che una trasformazione irreversibile cancelli ciò che appartiene all’intera comunità.

COMITATO TRASPARENZA SOVERATO