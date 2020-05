“Soverato ottiene la Bandiera Blu per il quarto anno consecutivo”

“Ancora, dopo quattro anni consecutivi, è sempre una grande emozione sentire il nome delle nostra Soverato tra quelli che ottengono la Bandiera Blu”.

“Quest’anno purtroppo la cerimonia a ROMA non si è potuta svolgere ed abbiamo partecipato alla videoconferenza dal mio ufficio in Comune.

Complimenti ai 3 nuovi Comuni Bandiera Blu della Calabria che portano la nostra Regione ad un totale di 14”.

“Eravamo solo in 8 quattro anni fa ed ora stiamo crescendo, ma siamo ancora troppo pochi…..tutta la nostra bellissima costa deve tingersi di Blu e se consideriamo la bellezza delle nostre colline e delle nostre montagne (in Sila l’aria più pura d’Europa) possiamo comprendere quale grandissimo potenziale turistico ha la Calabria”. Così il Sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, in un post su Facebook.

PAGINA CORRELATA

Soverato confermata Bandiera Blu anche per il 2020