Soverato, ovvero un ammalato sanissimo; e la Fata Morgana

Immaginate che uno vada dal medico e, pacca sulla spalla e sorriso a 32 denti, sorrida: “Dottore, io sto benissimo, anzi aspetto la convocazione in Nazionale come centravanti. A donne, poi… ”. Poi il sanitario lo visita, e scopre tutta una serie di malanni, ordinando le relative cure.

Ecco, Soverato è così. Il tradizionale “Quanta gente sul Lungomare… ” è, d’inverno, “Quanta gente sul corso… ”, e via con Perle e Perline. Solo che il corso è stretto, e a riempirlo basta poco. Insomma, è come a Reggio con la Fata Morgana, dove si vede una città che non esiste se non per effetto ottico. Il Lungomare… ma sì, le persone passeggiano o praticano atletica, gratis. Sul corso, i negozi sono chiusi perché la spesa della luce sarebbe superiore alle speranze di vendita. In tutto il resto della cinta urbana, il buio è pesto. A Badolato, vantano tremila persone al Presepe vivente; e stanno preparando altro. Vedrete. A Soverato, niente.

Ecco, tornando alla nostra metafora, come avviene una visita medica di persona ammalata e non illusa di stare una meraviglia. E bisogna iniziare con la diagnosi, se vogliamo sperare in una terapia.

La terapia, francamente, non può essere la capannella di Babbo Natale con qualche raro bimbo a farsi la foto; e ora pure a luci spente in attesa di trasformarsi in altrettanto pietosa capannuccia della Befana. Qualcuno ora dirà che non ci sono soldi; e invece è che non ci sono idee; anzi, peggio, dilaga la presunzione di averne, e la carenza di umiltà di chiederle a chi ne ha.

Ecco, urge ristabilire le gerarchie, e bisogna finirla – e non solo a Soverato – con i poeti e filosofi e cantanti e attori autoaccreditati o presi sul serio da qualche autorità. Chi idee non ha, non è colpa sua, ma si deve fare da parte; e, se mai, eseguire.

E nemmeno possiamo scordare che i famosissimi organizzatori di ideone folgoranti sono pure palesemente litigati tra loro in nome del calabresissimo IO, IO, IO… E non mi fate fare nomi, tanto li conoscete! Del resto, abbiamo già visto il fallimento del Gagini con l’accondiscendenza del Comune; in attesa dei soldi di Spirlì che non arrivarono mai; e se fossero arrivati (ahahahahah!), sarebbero mancate le idee di che farsene.

E ora si sente parlare di una Notte non ricordo di che colore. Ricordo che l’abbiamo fatta nel 2013, e con ottimo successo e senza spese, ma con tante idee, e idee vere. Ora vedremo a chi sarà affidata, se a chi sa o a chi no.

Ulderico Nisticò