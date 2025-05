Soverato per il nono anno consecutivo si conferma “Bandiera Blu”

Aumentano le bandiere blu in Italia e anche la Calabria cresce con tre nuovi ingressi: due in provincia di Cosenza (Cariati e Corigliano Rossano) e uno in provincia di Catanzaro (Cropani). Soverato per il nono anno consecutivo conferma la “Bandiera Blu”, il vessillo che attesta, tra l’altro, mare eccellente negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti e nel complesso del territorio. La Bandiera Blu va quest’anno a 246 Comuni rivieraschi (erano 236 nel 2024) e 84 approdi turistici (81), per complessive 487 spiagge (485), che corrispondono a circa l’11,5% dei lidi premiati a livello mondiale.

La Calabria sale a 23 bandiere blu

Quest’anno le bandiere blu sui laghi scendono a 22, con un comune che non riconferma il riconoscimento. Quindici le nuove entrate e cinque i comuni non riconfermati: la Liguria perde una bandiera e ottiene 33 località; la Puglia sale a 27 riconoscimenti con 3 nuovi ingressi; con 23 bandiere blu c’è poi la Calabria che conquista tre nuovi ingressi.

La bandiera blu viene assegnata sulla base dei 32 criteri del Programma che vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell’ambiente, spiega la Fee Italia che fa capo alla ong internazionale Foundation for Environmental Education.

“Quest’anno abbiamo chiesto alle Amministrazioni comunali di redigere e presentare un Piano di Azione per la Sostenibilità, con le attività realizzate e programmate nel triennio 2025-2027” spiega Claudio Mazza, presidente della Fondazione Fee Italia. Gli obiettivi individuati per il triennio 2025-27, sono cinque: Mobilità sostenibile; Città e comunità sostenibili; Vita sulla terra; Vita sott’acqua; Lotta contro il Cambiamento climatico.

LE BANDIERE BLU IN CALABRIA NEL 2025

COSENZA

194. Tortora

195. Praia a Mare

196. San Nicola Arcella

197. Santa Maria del Cedro

198. Diamante

199. Rocca Imperiale

200. Roseto Capo Spulico

201. Trebisacce

202. Villapiana

203. Corigliano Rossano

204. Cariati

CROTONE

205. Cirò Marina

206. Melissa

207. Isola di Capo Rizzuto

CATANZARO

208. Cropani

209. Sellia Marina

210. Catanzaro

211. Soverato

VIBO VALENTIA

212. Parghelia

213. Tropea

REGGIO CALABRIA

214. Caulonia

215. Roccella Jonica

216. Siderno