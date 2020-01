Soverato più: i candidati calabresi e la Befana

Il 2019, anno di nascita del progetto Soverato più, ci ha visti promotori di un evento estivo molto partecipato e attivi nel coinvolgere tanti comuni del comprensorio al fine di concretizzare la strategia anti-spopolamento OIKOS 2030.

Siamo cittadini del comprensorio soveratese desiderosi di contribuire al miglioramento della qualità della vita del nostro territorio. La speranza è che la “rivelazione” dell’Epifania porti tanto buon senso e giudizio a chi, dopo il 26 Gennaio 2020, sarà chiamato a dare una nuova direzione a questa Regione bella e dannata.

Un grande in bocca a lupo a tutti i candidati calabresi e del nostro comprensorio affinché possano “manifestare” in politica le migliori energie e competenze di cui dispongono. La Calabria, in questa nuova decade dovrà “rivelarsi” per l’eccellente ed il buono. W la befana!